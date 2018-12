"La grenouille des villes est devenue un dieu de la chanson" dit Saporta

publié le 20/12/2018 à 09:54

La différence entre nous humains et les grenouilles, c’est que nous, le bruit de la ville, on est juste capable de le subir. Ça nous gêne, on râle. À la rigueur on met des boules Quies. Et ça s’arrête là. La grenouille, elle, elle le sublime ce brouhaha incessant. Elle en fait une force en développant des aptitudes au chant hors pair !





La grenouille des villes est devenue un très grand crooner. Un dieu de la chanson, même ! Largement meilleur que son homologue des champs qui lui, n’a pas à lutter contre l’adversité sonore que nous les humains nous avons créée. Et comme ce chant est une sérénade pour attirer les femelles, le mâle des villes est devenu plus sexy que le mâle des champs !

Les chercheurs ont poussé le vice jusqu’à implanter des grenouilles des villes à la campagne pour voir comment se comportaient les femelles des campagnes avec eux. Elles tombent toutes sous le charme de la voix de velours des citadins. "Le" grenouille des villes devient le tombeur de ces dames des champs. En revanche, "le" grenouille des champs, vocalement trop discret, fait un bide, quand il arrive en ville.

Je ne sais pas ce que pourrait être la morale de cette histoire, mais je crains qu’elle ne déplaise aux féministes. J’ai bien peur que les marioles des villes aient encore de beaux jours devant eux ! Et c’est hélas comme ça !