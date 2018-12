publié le 18/12/2018 à 09:57

Vous avez une tête de data, j’ai une tête de data, nous avons tous une tête de data ! Aussi, tous ensemble, tels de petits résidus presque inhumains, nous allons pouvoir passer à la moulinette de l’intelligence artificielle qui elle, mieux que n’importe quel humain, sait le métier qu’il nous faut.



Ça vous fait flipper ? Moi aussi ! Et encore, je ne vous ai pas parlé de ce robot qui épluche les CV à la place du DRH. Qui classe les postulants par mots clés. Parce que la philosophie qui sous-tend tout ça c’est : je ne veux plus voir qu’une seule tête ! Bien lisse. Sans histoire, sans affect ! Surtout pas de vague ! Enfin dit en DRH robot ça donne : "créer une communauté de talents sélectionnés pour leurs valeurs partagées".



Ah ce monde merveilleux où la différence est bannie. Des centres d’appel en passant par la sélection des jeunes, les impôts, les mutuelles, la sécu, et maintenant, même l’entreprise : plus personne ne nous parle. Plus personne ne nous regarde. Au fond, plus personne ne nous aime pour ce que nous sommes.



Aussi, amis dirigeants si tu as encore un doute sur ce qui a bien pu pousser les "gilets jaunes" à se retrouver si nombreux autour des ronds-points, j’ai envie de te dire : jette donc un petit coup d’œil au monde que tu nous as concocté. Il est moche, il est triste et on s’y ennuie ferme. C’est comme ça !