publié le 30/05/2016 à 11:02

Après une mort qu'il affirme avoir orchestrée, Omar Diaby, connu sous le nom d'Omar Omsen, va se mettre en avant sur la scène médiatique cette semaine. Le jihadiste de 41 ans a accordé un entretien par Skype au magazine Complément d'enquête qui sera diffusé jeudi 2 juin sur France 2. Il a même accepté qu'un caméraman vienne le filmer dans sa "katiba", son groupe de combattant.



Ce Niçois, dont la famille est originaire du Sénégal, a souvent été présenté comme l'un des principaux recruteurs français pour le jihad notamment grâce à ses vidéos complotistes 19HH mises en ligne sur YouTube. À partir de 2012 et après plusieurs séjours en prison qui avaient provoqué sa radicalisation, ce quadragénaire avait convaincu une centaine de personnes dont 80 niçois de le suivre en Syrie où il s'était installé en 2013. C'est là-bas qu'il a fondé sa formation "Firkatul Ghuraba" qui a prêté allégeance à Al-Nosra, la branche syrienne d'Al Qaeda.

L'été dernier, Omar Omsen avait été déclaré comme mort par certains de ses proches, au point qu'il était considéré comme tel par les spécialistes et la justice antiterroriste, même si cette information n'avait jamais été officiellement confirmée. Dans l'entretien accordé à France 2, le recruteur affirme que c'était en fait une mise en scène pour lui permettre de se faire soigner dans un pays arabe dont il ne dévoile pas le nom.

Une critique de l'EI

Selon le quotidien Le Monde qui a visionné la séquence, Omar Omsen affirme avoir réussi à voyager malgré le mandat d'arrêt international qui le vise, il déclare aussi avoir subi une "grosse intervention chirurgicale". C'est lui qui a contacté les journalistes qui ont réalisé l'enquête en apprenant par des proches qu'ils s'intéressaient à son profil.



L'homme qui a une réputation de fanatique froid se livre à une analyse des stratégies de propagande dans l'interview qui sera diffusée jeudi soir. Selon les informations du Monde, il déclare notamment : "L’EI fait des vidéos plus sur la forme que sur le fond. Ils visent un public réactionnaire, impulsif, très différent du nôtre". Omar Omsen oppose ces "clips de 5 minutes qui ne font qu’exciter la rage" à ceux qu'il réalise, destinés selon lui à "un public un peu plus posé, qui se pose des vraies questions".

Un soutien à Marine Le Pen

Il critique également les règles qu'impose l'État islamique dans les territoires qu'il contrôle et revendique une approche plus progressive. "On éduque d’abord la population, on lui fait comprendre et aimer la religion. La charia, ce n’est pas couper des mains, ce n’est pas lapider les femmes ou les hommes adultères", estime-t-il.



Le jihadiste défend aussi les attentats du 13 novembre et ceux de Charlie Hebdo dans cet entretien avant d'inviter les Français à voter pour Marine Le Pen en 2017. "Si les Français ne veulent pas la guerre, ils votent Marine Le Pen. Elle est une femme, d’accord, qui est on peut dire raciste, mais au moins elle défend les vraies valeurs de la France. Cette femme a demandé aux troupes françaises de revenir parce que cette guerre-là ne les concernait pas. Eh bien, elle a tout à fait raison", justifie Omar Omsen.