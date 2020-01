publié le 02/01/2020 à 07:15

Gaëlle est une comédienne de 34 ans. Lorsqu'elle est tombée enceinte de Stan, aujourd'hui âgé de un an, la transformation de son corps a été une rude épreuve. En pleine série de représentations théâtrales aux côtés de son mari Arnaud, cette jeune femme sûre d'elle a dû s'adapter pour concilier son métier avec les débuts de sa grossesse.

Pour Gaëlle, être confrontée au regard des autres a été source de souffrances. Trop grosse, pas assez : elle ne se sentait pas à l'aise avec la représentation qu'elle avait de son corps en pleine mutation. Avec le soutien de sa sœur et de son mari, elle est parvenue à surmonter ses angoisses et aujourd'hui, elle se sent enfin confortable dans ce corps transformé par la naissance de son fils.

Face aux injonctions, comment apprivoiser son corps de femme enceinte de manière saine ? Comment concilier ses envies et les contraintes physiques d'une grossesse ? Où chercher le soutien nécessaire en cette période si particulière ? Au micro de Sidonie Bonnec, Gaëlle raconte son expérience pleine de sagesse et de conseils pour toutes les futures et nouvelles mères.

Toutes les deux semaines, Marie Drucker et Sidonie Bonnec donnent la parole à de nouvelles mères, qui par leurs parcours s’affranchissent du portrait traditionnel d’une maman. Un podcast qui permet de trouver astuces et conseils pour devenir la mère qui vous ressemble.