Espace : une conjonction entre la Lune et trois planètes visible à l’œil nu

publié le 16/04/2020 à 15:21

C'est un événement rare qui n'aura sans doute pas échappé aux passionnés d'étoiles et de l'espace. Au milieu de la nuit, entre le mardi 14 et le mercredi 15 avril, une conjonction entre la Lune et trois planètes, à savoir Mars, Saturne et Jupiter, s'est produite peu après 4h du matin. Les trois planètes étaient alors alignées et la Lune se trouvait dans sa phase du dernier quartier.

Chronologiquement, la Lune a fait son apparition à 4h12, suivie des deux plus grosses planètes du Système solaire, Jupiter à 4h30 et Saturne à 4h40, puis Mars s'est invitée dans la danse à partir de 5h20, détaille Numerama. Comme le rapporte Futura Sciences, il était possible d'admirer ce spectacle à l'œil nu, aux jumelles, avec une lunette ou un télescope, en ville comme en campagne, jusqu'au lever du soleil aux alentours de 7h.

Le spectacle était encore visible au lever du Soleil dans la nuit de mercredi à jeudi, précise Numerama, car les planètes n'avaient pas beaucoup bougé, même si la Lune s'était quant à elle déjà rapprochée de Mars.