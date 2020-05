WARREN LITTLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

La "super Lune" se lève au-dessus de l'ancien monument de Stonehenge le 7 mars 2020 dans le Wiltshire, en Angleterre. Crédits : WARREN LITTLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP | Date :

publié le 08/05/2020 à 19:51

C'était la dernière de 2020. Pour la quatrième fois de l'année, une "super Lune" était visible partout dans le monde dans le ciel, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai. Phénomène astronomique surprenant, la "super Lune" est la plus grosse pleine Lune de l'année. Ce merveilleux spectacle céleste est en réalité le résultat de la conjonction de deux phénomènes astronomiques.

"Première condition, il faut que notre satellite se trouve au périgée de son orbite, c'est-à-dire le point le plus proche de la Terre", explique Sciences et Avenir. Le magazine scientifique ajoute que la lune "doit être évidemment être pleine, sans quoi le phénomène perdrait de sa superbe." Alors qu'une grande partie de l'humanité reste confinée, cette dernière "super Lune" est venue ravir les amateurs d'astronomie.

Il s'agissait de la quatrième et dernière "super Lune" de l'année 2020, après celles du 7 avril, du 9 février et du 9 mars. Lors d'une "super Lune", on considère que le disque de la Lune est 7% plus grand et 30% plus lumineux que lors d'une pleine Lune classique.

La distance qui sépare la Terre de son satellite oscille entre 356.410 km et 406.740 km. D'après la définition de la Nasa, une "super Lune" survient lorsque la distance entre la Terre et la Lune est inférieure à 358.000 kilomètres.