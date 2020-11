publié le 04/11/2020 à 06:02

Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre de nouveau sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents.

Pour cette saison 2 de Lis-moi une histoire, un podcast RTL, des bibliothécaires se mobilisent pour lire des livres fascinants. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons : Le Fabuleux désastre d'Harold Snipperpott, une drôle d'histoire d'anniversaire.

"Harold est un petit garçon mélancolique. On le comprend : ses parents ne lui font jamais de câlin, jamais de bisou… et à bientôt sept ans, il n’a encore jamais connu de fête d’anniversaire ! Alors, le grand jour approchant, Harold a vraiment le moral en flaque, et ses parents doivent faire appel à Ponzio, le fameux 'résolveur de problèmes'."

Le Fabuleux désastre d'Harold Snipperpott, de Beatrice Alemagna, lu par Anne Fogelgesang, responsable du secteur jeunesse de la médiathèque Roger Bichelberger à Forbach.

