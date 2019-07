publié le 17/07/2019 à 19:31

La loi pour la restauration et la conservation de Notre-Dame a été votée mardi 16 juillet, trois mois après l'incendie. Le texte entend répondre à l'ambition fixée d'Emmanuel Macron de voir l'édifice restauré en cinq ans.

Pour Philippe Villeneuve, architecte en charge de la restauration de la cathédrale, "le délai est atteignable dans la mesure où il faut donner les limites claires de notre intervention, de savoir ce qu'on va restaurer et reconstruire", explique-t-il à RTL.

L'architecte a expliqué que la catastrophe était "relativement limitée au regard de l'importance du monument et de ses dimensions". Au total, une charpente, une couverture, une flèche et 15% des voûtes hautes de la NEF et des transepts ont été perdues.

Si la cathédrale tient debout, le drame a été frôlé. "Lorsque la flèche est tombée, les bois ont brûlé. Si nous n'étions pas intervenu le lendemain, les pierres et les piliers auraient pu tomber, et provoquer un effondrement de la cathédrale sur elle-même" concède Philippe Villeneuve.

80 capteurs dispersés

Le risque d'effondrement n'est donc pas éloigné. 80 capteurs ont été dispersés dans tout l'ensemble de la cathédrale afin de détecter un moindre mouvement. Une zone est actuellement interdite.

Pour que les travaux commencent, l'architecte a expliqué que les directives seront données par Emmanuel Macron et Édouard Philippe.