Nos surnoms ont-ils un impact sur nous ?

publié le 03/09/2020 à 05:55

Il peut être affectueux mais il peut aussi être méchant. On peut l'adorer ou le détester. Tout le monde ou presque a déjà été affublé d'un surnom, que ce soit par ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, un professeur ou encore des collègues de travail.

Si certains adorent leur surnom au point de le préférer parfois à leur prénom, d'autres ont souffert toute leur enfance, leur adolescence ou leur vie entière à cause d'un surnom qu'ils n'ont pas choisi.



Mais notre surnom joue-t-il vraiment un rôle dans notre vie ? C'est la question qu'on se pose dans On est fait pour s'entendre.

Invitées

- Marie-Claude Treglia, journaliste.

- Jean-François Marmion, psychologue.

- Monique de Kermadec, psychologue et psychanalyste.