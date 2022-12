Noël : que fêtent les chrétiens le 25 décembre ?

Noël approche à grands pas. Et si le 25 décembre est bien souvent synonyme de festivités, grands repas et cadeaux, cette date a une véritable signification dans le christianisme. Deuxième plus grande fête de l'année liturgique après Pâques, les Chrétiens célèbrent à cette occasion la naissance de Jésus, supposément né dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Supposément, car en réalité personne ne sait vraiment quand est né Jésus, ni l'année, ni le mois, ni le jour de naissance. Puisqu'aucun évangile ne situe précisément sa naissance, la date a alors été choisie par convention. Et si l'an 0 de notre calendrier correspond traditionnellement à la date de cet événement, il est aujourd'hui admis qu'il serait né quelques années plus tôt, probablement entre l'an -6 et l'an -4.

À la fois Dieu, Homme, fils de Marie et fils de Dieu, l'événement de Noël est donc le mystère (c'est-à-dire la vérité de foi qui dépasse la raison) de Dieu fait homme pour demeurer avec les Hommes. À minuit, une messe spéciale est alors donnée dans les églises. Les familles chrétiennes qui respectent la tradition attendent par ailleurs ce moment pour mettre le petit santon du Christ dans la crèche, pas avant.

Fêté le 25 décembre par les catholiques et les protestants, Noël est néanmoins célébré le 7 janvier par les orthodoxes et les Églises orientales, car cette date correspond au 25 décembre du calendrier julien.

