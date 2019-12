Est-on obligé d'aimer Noël ?

publié le 17/12/2019 à 07:00

Cœurs en fête autour du sapin, retrouvailles familiales, cadeaux et embrassades chaleureuses… Mais pour certains d’entre nous, plus nombreux qu’on ne le croit, les fêtes de fin d’année, et Noël en particulier, relèvent plus de l’épreuve que d’un programme de réjouissances. Car rares sont ceux qui transgressent cet interdit et boycottent ce traditionnel rendez-vous. On les appelle les Noëlophobes, et c'est le sujet du jour d'On est fait pour s'entendre !

Invité.e.s

- Emilie Devienne, coach accréditée et auteure

- Joseph Agostini, psychologue clinicien et auteur de La traversée des mensonges (sortie le 7 janvier aux éditions Envolume)

