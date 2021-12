Noël : quand le réveillon dérape

Lors du réveillon de Noël, Françoise a eu, une fois de plus, le droit à une réflexion de la part de son gendre. Elle a, cette fois-ci, décidé de lui répondre. Le ton est rapidement monté puis chacun est allé se coucher. Françoise ne souhaite plus, pour le moment, revoir son gendre. Elle hésite à en parler avec sa fille et ne voudrait pas la blesser.

Nathalie a eu un coup de foudre pour un homme qu'elle a rencontré il y a un mois. Tout se passe bien entre eux mais il y a un point noir. Il n'est toujours pas divorcé. Bien que Nathalie ne doute absolument pas de l'intention de son compagnon, elle redoute que cette histoire d'amour soit une "relation pansement" pour lui.

Joël et ses trois frères et sœurs se sont retrouvés il y a quelques mois après avoir été en conflit durant plusieurs années. Ils se sont rassemblés à Noël chez la sœur de Joël et cela s'est de nouveau mal passé. Joël a décidé de lui offrir un livre pour l'aider à gérer sa colère et aimerait l'orienter vers une thérapie.

Margot a une relation avec un homme depuis 5 ans. Ils ne sont pas en couple mais se voient lorsqu'ils le souhaitent. Pour la première fois, cet homme a invité Margot à passer Noël ensemble. Mais sans raison, il a prétexté que Margot ne s'occupait pas assez de l'organisation du repas pour rompre. Seulement quelques jours avant Noël. Margot est totalement déboussolée.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychanalyste Sabine Callegari recueille les confidences des auditeurs de RTL.

