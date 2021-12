Famille : Noël et la nostalgie de l'enfance

Chantal est sortie avec un homme pendant un an. Au fil de la relation, elle s'est rendue compte que le caractère de cet homme ainsi que leur relation ne la satisfaisaient pas. Elle a décidé de le quitter en septembre. Lui, continue de croire en leur amour et a proposé de passer le réveillon de Noël ensemble. Exaspérée, Chantal voudrait lui faire comprendre une bonne fois pour toute que c'est terminé.

Samuel fête Noël avec sa mère, en sévère perte d'autonomie. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il souhaite conserver la magie de cet évènement particulier pour ne pas que la tristesse de la maladie prenne le dessus. Samuel veut organiser la plus belle soirée de Noël pour sa mère.

Pierre a un problème de communication avec sa femme et sent qu'ils s'éloignent petit à petit. Elle passe tout son temps avec leur fils de 7 ans et ne semble plus vraiment disponible pour une vie de couple. Pierre déplore cette situation. Toujours très amoureux, il souhaiterait retrouver la tendresse et la complicité d'amants, qu'ils ont pu connaître.

Eric a toujours été seul à Noël. Fils unique, ses parents se disputaient énormément et ne fêtaient pas vraiment Noël. Infirmier, il a toujours travaillé au moment du réveillon. Habitué à passer ce moment seul, l'effervescence extérieure est tout de même difficile à supporter pour Eric.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

