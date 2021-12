Couple : je n'arrive pas à quitter un homme qui me fait souffrir

Florence a une relation depuis 8 ans avec un homme tyrannique. Lorsqu'il l'a quittée, c'est elle qui est revenue vers lui. Bien qu'elle ait conscience qu'il ne lui fait pas de bien, Florence n'arrive pas à rompre avec lui.

Sylvain est tombé amoureux d'une femme et le lui a avoué. Mais ses sentiments ne sont pas réciproques et elle le considère comme un ami. Elle lui a dit qu'elle ne souhaitait pas être en couple. Sylvain pense avoir décelé un rapprochement entre cette femme et un ami et souffre beaucoup de la situation.

L'année dernière, Sandra a été contactée par une émission de télévision. On lui a transmis le numéro de sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis 34 ans. Après avoir hésité, elle l'a contactée. Sandra a ensuite repris contact avec son frère qu'elle n'avait pas vu depuis 40 ans. Ils s'appellent tous en visio plusieurs fois par semaine et la question de se retrouver physiquement se pose. Sandra n'est pas à l'aise à l'idée de les rencontrer.

Célia a 6 frères et sœurs. Tout allait très bien entre la fratrie et leur mère jusqu'au mois de mai 2019. La mère de Célia a annoncé à ses 7 enfants qu'elle souhaitait ne plus les voir et qu'ils ne l'intéressaient plus. Personne n'a compris ce revirement brutal. Remariée, elle semble vouloir accorder tout son temps à son nouveau mari. Célia trouve cette situation incompréhensible et préoccupante.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

