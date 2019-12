Noël 2019 : 3 astuces écolos pour emballer ses cadeaux

publié le 21/12/2019 à 06:29

Noël est la fête la plus magique de l'année, jusqu'au moment fatidique de l'emballage des cadeaux. Mais heureusement, plusieurs techniques existent pour nous faciliter la vie et gagner du temps.

Il existe bien sûr l'emballage des cadeaux avec du papier "classique". Mais bien souvent, ce papier n'est pas recyclable, les pires étant les papiers métallisés ou avec des paillettes , selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Parfois, les fabricants rajoutent même une couche de plastique à l'intérieur afin de les rendre plus résistants.

Mais si vous tenez absolument à un papier cadeau traditionnel, certains sont 100% recyclables. Pour les repérer, c'est assez simple : ils se déchirent facilement et ils ont un côté tout blanc.

Chaque année, on compte 20.000 tonnes de papiers qui partent à la poubelle entre le 24 et le 25 décembre ou bien l'équivalent de 380.000 arbres.

1 - La technique récup'

Papier journal, boîtes à chaussures, anciens tissus... Noël c'est aussi l'occasion de réduire ses déchets et de faire rimer Noël et sobriété.



Assemblez en "patchwork" de papiers récupérés l'équivalent du double de la longueur du cadeau à chaque fois. Placez le cadeau au centre, puis rabattez les deux extrémités de part et d'autre du cadeau. Scotchez pour les maintenir puis fermez les côtés sur la hauteur. Un conseil, marquez bien les plis une première fois avant de vous lancer !

2 - La technique japonaise

Empaqueter une bouteille de vin, une lampe, une sculpture, ou tout cadeau ayant une forme atypique devient vite un casse-tête. Pour cela, vous pouvez optez pour la technique ancestrale du furoshiki.



Fini les papiers cadeaux jetables. Le furoshiki permet d'emballer ses cadeaux de manière originale et écologique. Il s'agit d'un carré de tissu dans lequel les Japonais emballent toutes sortent de choses afin de les transporter ou de les offrir. Les tutoriels fleurissent sur les plateformes vidéos depuis plusieurs mois.

3 - La technique du rouleau de papier toilette

La troisième technique pour vous faciliter la vie, c'est celle du rouleau de papier toilette. Pour tous les petits objets type bijoux, vous pouvez utiliser un rouleau de papier toilette vide et rabattre les côtés aux deux extrémités pour emballer votre cadeau. Vous obtiendrez donc un petit écrin qu'il vous suffira d'entourer d'un ruban par exemple.



Ces astuces, aussi économiques qu'écologiques, vous permettront de passer un Noël avec des déchets très minimisés.