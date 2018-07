Camargue : 500 œufs de flamants roses perdus à cause d'un tournage de film

publié le 03/07/2018 à 06:38

Son équipe a voulu liserer un ULM pour aller filmer le site de reproduction des flamands en Camargue, près d'Aigues-Mortes. Un endroit très sauvage. L'engin a volé plusieurs fois sur la zone en rase-motte, pour que les oiseaux s'envolent et faire de belles images. Cela a créé un vent de panique chez les oiseaux.



Beaucoup de couples de parents se sont enfuis et certains, terrifiés, ne sont jamais revenus. Selon France Nature Environnement, qui a porté plainte, 500 couples sur 4.500 que compte la colonie ont abandonné leur progéniture. C'est un coup dur pour une espèce déjà fragile.

Le film devait s’appeler Donne-moi des ailes. Finalement il ne se fera pas en Camargue. Nicolas Vanier, qui se dit "très affecté", a décidé d'arrêter le tournage. France Nature Environnement explique qu'elle avait prévenu l'équipe : il fallait prendre les plus grandes précautions.

Plainte

Le cinéaste a expliqué que le pilote de l'ULM dépendait d'une société prestataire et qu'il avait mis fin immédiatement à leur collaboration. Il a proposé de devenir le parrain d'une colonie de flamands roses.



Cela ne suffira pas à calmer les écologistes sur place, furieux. "Quand on fait de la nature un fond de commerce et qu'en fait on l'abîme, disent-ils, il y a quelque chose qui cloche".



France Nature Environnement a porté plainte devant le tribunal de grande instance de Nîmes pour "perturbation intentionnelle" et "destruction d'œuf d'espèce protégée".