Un jouet tout neuf va servir huit mois en moyenne. Ensuite, l'enfant s'en désintéresse. Vous avez 40 millions d'ours en peluche, consoles et autres poupées qui sont jetés chaque année. Pour l'instant, on n'en fait pas grand chose. Ils vont directement à la décharge ou à l'incinérateur.



Le but est de créer une filière de recyclage. Il s'agit de faire payer aux fabricants une éco-contribution qu'ils auront le choix de répercuter on non sur le prix. Cet argent va financer aussi de la recherche.

Pour l'instant, un jouet - surtout en plastique - ne se recycle pas. Il y a trop de couches différentes. Chaque sorte de plastique doit se recycler à part. Or pour le jouet, il est impossible de les séparer.

Le gouvernement va donc demander aux fabricants de concevoir autrement leurs modèles, de n'utiliser qu'un seul pastique ou de pouvoir ensuite démonter les différentes parties.

Des emplois à la clé

Aujourd'hui il y a quand même quelque jouets qui se recyclent : les doudous et certaine peluches (ça va dans les textiles), les consoles (dans le déchets électroniques).



Et puis il y a des associations, comme Rejoué, qui proposent de récupérer, de réparer et de revendre les jouets d'occasion à moitié prix.



Rejoué en recycle plus de 30 tonnes par an et emploie des gens en réinsertion. Depuis sa création, elle a permis à plus de quarante personnes de retrouver un emploi.