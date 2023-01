Naissance exceptionnelle d'un bébé kangourou arboricole au Jardin des plantes

Un petit dendrolague a vu le jour au zoo du Jardin des Plantes à Paris ! Il s'agit d'un kangourou arboricole, une espèce rare et classée "En Danger", endémique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est dans un communiqué de presse que la Ménagerie, spécialisée dans l’accueil des espèces menacées et peu connues du grand public, a annoncé l'heureuse nouvelle.

"Après une gestation de 44 jours, le minuscule kangourou a dû escalader le ventre de sa mère pour entrer dans la poche et trouver les mamelles nourricières", explique le zoo. Une naissance exceptionnelle, "cette année seulement six dendrolagues sont nés dans le monde", est-il précisé dans le communiqué.

"Le dendrolague de Goodfellow se déplace facilement dans les arbres grâce à ses pattes puissantes et sa longue queue qu'il utilise comme balancier", explique encore le Jardin des Plantes. Une chose est sûre, cette nouvelle arrivée doit ravir les équipes du zoo et ses parents : "Kau Kau", la mère, née au Zoo de Belfast en 2016 et "Saleb", le père, né au Zoo de Krefeld en Allemagne en 2014.

Un kangourou arboricole et son petit au zoo du Jardin des Plantes Crédit : Zoo du Jardin des Plantes

