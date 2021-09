Moto, scooters : 59% des Français ont une bonne image des deux-roues

Les Françaises et les Français portent majoritairement (59%) un regard positif sur la moto et les deux-roues (59%), qu’ils jugent pratiquée par des passionnés (85%) et synonymes de liberté (84%).

Ils ont malgré tout plusieurs griefs : au-delà du danger (76%), la moto est pour eux génératrice de pollution sonore (74%) et problématique en termes de respect du code de la route (55%). 37% d'entre eux déclarent être déjà monté en selle. Voici les enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL.



L'enquête, également consacré aux résultats des Français en MotoGP, a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 8 et jeudi 9 septembre 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 392 amateurs de sport.

1. Regard positif sur la moto et les deux-roues

La moto et les deux-roues sont globalement populaires auprès de nos concitoyens : 59% des Françaises et des Français en ont globalement une bonne image, 13% en ayant même une très bonne.

La moto est particulièrement appréciée par les hommes (64%) mais séduit majoritairement toutes les catégories de la population, les jeunes comme les plus âgés, les cadres comme les ouvriers ou les ruraux comme les urbains.

Cette image positive se construit sur deux piliers unanimement reconnus. Les deux-roues sont synonyme de liberté pour 84% des sondés. C’est aussi une pratique de passionnés (85%). Par ailleurs, plus d’un Français sur trois (37%) déclare en avoir déjà fait.

Regard positif sur la moto et les deux-roues Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. Danger, pollution, code de la route

Si les Français sont globalement positifs à l’égard de la moto et des deux-roues, il n’en demeure pas moins que 40% d’entre eux affirment en avoir une mauvaise image. Cela s’explique par plusieurs griefs à leur encontre.

Deux sont même fondamentaux. Les personnes interrogées sont 76% à mettre en avant l'aspect dangereux de ces véhicules et 74% estiment qu’ils génèrent de la pollution sonore. Elles considèrent aussi majoritairement que les motos et deux-roues ne respectent pas le code de la route (55%) et qu’ils ne sont pas moins polluants que les voitures (52%).

Danger, pollution sonore, code de la route Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL