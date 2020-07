publié le 28/07/2020 à 19:02

La célèbre avocate, Gisèle Halimi, qui a défendu des militants FLN pendant la guerre d’Algérie et s’est battue pour la libéralisation de l’avortement et la criminalisation du viol, est morte à l’âge de 93 ans ce mardi 28 juillet. Gisèle Halimi a également été l’une des avocates d’Anne Tonglet et Araceli Castellano, deux jeunes femmes victimes d’un viol collectif. Anne Tonglet exprime son émotion au micro de RTL face à la disparition de l'avocate.

"Je me souviens de tous ses combats, c'est marqué à jamais dans les cellules de tout mon corps. Évidemment, cette disparition me touche très fort parce que Gisèle Halimi a été présente non pas qu'en 78 mais pendant quatre ans qu'il a fallu attendre, jour après jour, dans une angoisse infernale et mortelle car nous avons dû faire face à des envies de suicide tellement nous étions écrabouillées et démolies par ces viols collectifs", déclare Anne Tonguet au micro de RTL.

"Dans un sens, quand je constate et qu'on entend ce qu'il se passe encore dans le monde entier : les viols, les harcèlements, les violences sexistes sur les réseaux sociaux, c'est une régression épouvantable. Comment peut-on en arriver là ? C'est une horreur. Nous vivons dans un monde horrible qui s'exacerbe de plus en plus. Je suis depuis 45 ans engagée dans les mouvements des femmes et des lesbiennes et je continue à plaider la cause des femmes. La violence et l'horreur c'est que cela n'a pas tellement changé. Les mentalités n'ont pas progressé, les hommes n'ont pas changé et le patriarcat est toujours en place. En tant que femme, nous ne trouvons pas qu'il y a une évolution", constate Anne Tonglet.