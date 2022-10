Mort de Dietrich Mateschitz : comment le patron de Red Bull a construit son empire ?

De la Formule 1 au football, en passant par la chute libre, il a su bâtir un empire sportif autour d'une simple canette grise et bleue que vous connaissez tous. Le fondateur de Red Bull, le milliardaire autrichien Dietrich Mateschitz, est mort à l'âge de 78 ans, emporté par un cancer. Son histoire, c'est celle d'une ascension fulgurante qui a commencé par hasard, dans un bar de Hong-Kong.



Tout commence en effet en 1984. À cette époque, il est directeur marketing pour une marque de dentifrice et goûte une boisson énergisante dans un bar d'hôtel. Et c'est une révélation : il rachète les droits de la boisson et fonde Red Bull, avec une stratégie : tout miser sur le marketing.



Un slogan bien connu, "Red Bull donne des ailes", et le sponsoring de tous les sports extrêmes ou presque : cela va des courses de caisses à savon, jusqu'à l'exploit de Felix Baumgartner. C'était il y a 10 ans, en octobre 2012, l'homme fait un saut en chute libre depuis l'espace et franchit le mur du son, une pointe à 1.357 km/h. Red Bull c'est aussi deux équipes en Formule 1 avec six titres de champion du monde.

Très discret, n'accordant quasiment aucune interview et on ne sait pas grand chose de la vie privée de Dietrich Mateschitz, si ce n'est qu'il laisse derrière lui un empire. Aujourd'hui, Red Bull, c'est 10 milliards de canettes vendues par an et pas moins de 13.000 salariés.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info