Le cocktail Red Bull-alcool aussi nocif que la cocaïne pour le cerveau

publié le 27/10/2016 à 11:25

Les cocktails à base d'alcool et de Red Bull auraient des effets similaires à la cocaïne sur le cerveau, et notamment sur celui des adolescents. C'est la conclusion d'une étude menée sur des jeunes souris - dont l'activité neuronale est comparable à la nôtre - à l'université de Purdue, aux États-Unis. Les chercheurs ont pu constater que la consommation du mélange alcool-Red Bull avait surexcité les cobayes et affectait leurs cerveaux sur le long terme.



"Nous avons constaté des effets qui étaient la conséquence de combinaisons de boissons que nous n'observons pas quand les boissons sont consommées individuellement", note le professeur Richard van Rijn. "Il semble que les deux substances combinées poussent [les souris] au-delà d'une limite qui provoque des changements dans leur comportement et modifie la neurochimie de leurs cerveaux." Comme le rapporte Mashable, les auteurs de l'étude ont en effet constaté un haut niveau de protéine FosB, typique des changements qui affectent le cerveau des consommateurs réguliers de drogues dures.