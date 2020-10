publié le 26/10/2020 à 23:46

À Sainte-Anne, dans le Morbihan, 600 croix blanches ont été érigées en hommages aux agriculteurs qui se sont suicidés en 2020, au pied d'un monument aux morts qui rend hommage aux soldats disparus pendant la Première Guerre mondiale.

Cette année, la mutualité agricole a recensé 606 agriculteurs qui se sont donné la mort. Pour alerter du suicide chez les agriculteurs, la commune de Sainte-Anne dans le Morbihan (56), a érigé 600 croix blanches, rapportent nos confrères de 20 minutes.

Il s'agit d'une initiative de Jacques Jeffredo, fils d'agriculteur et lui-même maraîcher. Depuis 2015, il se bat pour la société prenne conscience du mal-être des agriculteurs et les alerter sur ces suicides trop fréquents.



"Plus de 600 agriculteurs par an se suicident, soit environ deux personnes par jour, l’équivalent de quatre Airbus (crashés) par an", déplore Jacques Jeffredo . Le militant souligne que "ce chiffre est plus de trois fois supérieur à la moyenne des autres catégoriques sociaux professionnelles".

600 croix devant les murs portant les noms des morts de 14-18. Une enceinte regroupant ce jour les paysans morts dans les tranchées d'il y a 1 siècle pour notre liberté, et leur petits-enfants et arrières petits-enfants "dont le sang abreuve nos sillons" pour nous nourrir https://t.co/sOORELuODS pic.twitter.com/5GKc9OsCli — Jacques Jeffredo (@JJeffredo) October 25, 2020