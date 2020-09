"Mon patron est odieux"

publié le 17/09/2020 à 01:54

Karoline n'est pas sortie de chez elle depuis le 17 mars. Seulement une fois par mois pour faire ses courses. Elle ne répond plus au téléphone, donc elle ne parle plus à ses proches. Malgré tout cela, Karolina semble heureuse et se demande si c'est normal.

Yohan a compris le ressenti de Karolina mais cela lui a donné envie d'aller vers les autres.

Christine a changé de travail il y a deux ans à cause d'un problème de santé. Depuis le début d'année son directeur a changé. Ce nouveau directeur est odieux avec Christine qui ne tente de faire le dos rond en attendant sa retraite dans deux ans. Christine ne sait pas comment réagir face à la situation.

Anne a vécu exactement la même situation et a un jour de taper du poing sur la table.

Catherine s'est aussi isolée depuis sa retraite mais encore un peu plus lors du confinement. Malgré tout elle a aimé cette période.

Yves souhaitait parler du dernier film de Gustave Kervern et Benoît Delépine, "Effacer l'historique".



