Le blues de la retraite

publié le 15/09/2020 à 02:26

Le mari de Marie vient de prendre sa retraite alors qu'il reste encore 4 ans de travail à Marie. Depuis la rentrée, le moment de quitter la maison pour aller travailler est très difficile. Elle a l'impression d'être absente de la maison et est submergée par son émotion. Comme si une chape de plomb s'abattait sur elle.

Philippe comprend ce sentiment qu'il ressent depuis qu'il est à la retraite. Un sentiment d'urgence à faire les choses.

François vient d'être quitté par sa femme, fraîchement retraitée, après plus de 30 ans de vie commune. Complètement sonné par cette annonce, il ne comprend pas le manque de soutien de la part de ses enfants. Cette période déstabilise totalement François.

Francis a un fils de 43 ans, qui souffre de schizophrénie. Depuis quelques temps, il sent que cela n'arrange pas et qu'il devient de plus en plus menaçant. Francis tente de ne pas envenimer les choses mais il a de plus en plus de mal à gérer la situation.

Martine a un fils de 44 ans qui souffre des mêmes troubles que le fils de Francis. Il travaille et est indépendant.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Références citées à l'antenne :

- UNAFAM : www.unafam.org ou Ecoute-Famille au 01.42.63.03.03

Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques



Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook