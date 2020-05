Mon ado est inscrit sur un site de rencontres gay

publié le 15/05/2020 à 01:46

Il y a 2 ans, l'ex conjoint de Sandrine l'a quittée pour une collègue de travail. Elle a décidé de prendre son appartement mais son ex vit toujours dans la maison familiale avec sa nouvelle compagne. De plus, la fille de Sandrine apprécie beaucoup cette nouvelle femme. Sandrine a l'impression d'avoir été remplacée dans sa propre famille.

L'ex compagne de Vincent est partie alors qu'il était aux funérailles d'un membre de sa famille. Elle ne voulait plus être en couple du tout. Mais il y a quelques semaines, il a reçu un coup de téléphone de son ex et d'un de ses vieux amis. Ils lui ont annoncé qu'ils sortaient ensemble. Ils voudraient rester amis avec Vincent, qui ne ne veux absolument pas.

Didier a rencontré un jeune homme avec lequel il a tissé un lien fort. Le jeune homme lui a dit qu'il était bipolaire. Depuis 2 ans, il ne veut plus parler à Didier qui ne comprend pas et s'inquiète pour lui

Un très bon ami d'Alice l'a appelé aujourd'hui pour lui dire qu'il avait vu son fils de 15 ans sur un site de rencontres gay. Elle ne sait pas comment aborder le sujet avec lui car elle s'inquiète qu'il soit inscrit si jeune sur un site de rencontres. Alice se demande si elle doit engager une conversation avec son fils pour le mettre en garde des dangers.

Yves a eu une conversation avec son fils à ce propos et cela s'est très bien passé.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



