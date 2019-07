Supporter les aléas d'une rupture

publié le 23/07/2019 à 01:28

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et minuit, Christophe Fauré recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans l'émission du 22 juillet 2019, Guillaume souhaitait nous parler de sa séparation amoureuse. Alors qu'il était sensé partir en vacances chez son compagnon au mois d’août et après trois ans d'amour, il reçut un message de rupture, annoncé par un sms. Guillaume s'est vu dans l'obligation de se protéger face à cette "méthode" de séparation qu'il estima violente et irrespectueuse pour leur histoire. Souhaitant rester ami malgré tout, Guillaume a fait les cartons de son partenaire et aimerait s'apaiser face à cette histoire.

Audrey vit une relation avec un homme depuis quatre ans, avec qui elle a déjà essuyé quatre ruptures. Témoignant de son ambivalence, les crises de son compagnon n'incriminaient jamais le rôle ou l'investissement d'Audrey dans son couple. Les ruptures se justifiaient par le manque d'estime personnel de son ami et son incapacité à se projeter dans un avenir commun. Maman d'un enfant issu de cette union, elle s’efforçait à vouloir comprendre les failles de son compagnon. Cette instabilité la rendait anxieuse et Audrey se demandait comment faire pour ne plus souffrir autant dans cette histoire.

D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



