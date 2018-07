publié le 10/07/2018 à 16:55

Après le bisou de Laurent Blanc sur le crâne de Fabien Barthez lors du Mondial 1998, l'équipe de France a un nouveau porte-bonheur : la moustache d'un de ses défenseurs, Adil Rami. C'est un nouveau rituel pour les Bleus avant les matches, toucher la moustache du joueur. Kylian Mbappé l'a fait juste avant d'affronter l'Argentine en 8e de finale, il a marqué deux buts lors de la rencontre, comme le rapporte TF1.



Mbappé a sûrement transmis le message à Antoine Griezmann avant le quart contre l'Uruguay. L'attaquant a lui aussi touché la moustache d'Adil Rami et visiblement ça fonctionne bien. Il a marqué un but et a fait une passe décisive lors de cette rencontre.

Plus qu'à espérer que les Bleus en fassent de même avant la demi-finale contre la Belgique, mardi 10 juillet, à 20h, à Saint-Pétersbourg.