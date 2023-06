Missile hypersonique : les enseignements du premier test réalisé par l’armée française

C’est une première en France : le test d’un missile hypersonique. L’armée française cherche à se doter de cette arme quasi infaillible, comme les Russes et les Chinois. Le vol d’essai a été réalisé lundi 26 juin depuis le centre d'essais de Biscarrosse, dans le sud-ouest. Cette arme hypersonique a été transportée par une fusée à une centaine de kilomètres d’altitude, au-delà de l'atmosphère. Une fois largué, ce missile fonctionne comme un planeur, volant à plus de 5.000 km/h et pouvant changer de direction jusqu’au dernier moment, ce qui le rend inarrêtable pour les boucliers anti-missiles actuels.

Selon Xavier Tytelman, consultant en aéronautique, ce premier test mené par l’armée française semble concluant. "Il y a ce tir qui a pris beaucoup de vitesse, on le voit en très très haute altitude. On voit, parce qu’il a laissé des traces dans les nuages, qu’il y a des virages. Il est donc capable d’évolutions et ça prouve aussi que c’est un succès", estime le consultant.



Encore beaucoup de temps avant d’avoir un missile opérationnel

Ce tir, initialement prévu en 2021, n’était qu’un démonstrateur. Le développement prendra donc encore beaucoup de temps avant de pouvoir disposer d’une arme pleinement opérationnelle. "On est sur des évolutions technologiques importantes. Il faut en général 5, 8, 10 ans, ce qu’on considère comme très rapide pour des nouvelles technologies", juge Xavier Tytelman. Le projet VMaX, pour Véhicule manœuvrant expérimental, est mené sous la maîtrise d'œuvre industrielle d'ArianeGroup, fabricant des fusées Ariane.

Aujourd’hui, peu de pays dans le monde disposent de cette capacité. Les Russes et les Chinois sont les seuls à disposer de missiles hypersoniques, tandis que la France et les Etats-Unis tentent de combler leur retard.