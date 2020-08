Miss Guadeloupe : le comité aurait proposé à la candidate évincée de "reparticiper"

publié le 26/08/2020 à 14:26

Anaelle Guimbi, 20 ans, une candidate au concours de Miss Guadeloupe 2020, a été écartée de la compétition qui se tenait le 21 août pour avoir posé sein nu, a indiqué la jeune femme sur son compte Instagram, évoquant des photos faites pour la lutte contre le cancer du sein.

La société Miss France aurait proposé à la Guadeloupéenne de "reparticiper l’an prochain", une offre déclinée par Anaëlle, a-t-elle expliqué sur NRJ, comme l'a repéré Cnews.

En cause : trois photos, sein nu maquillé avec une technique de body painting, pour une campagne contre le cancer du sein, explique celle qui était candidate à la succession de Clémence Bottino, Miss Guadeloupe 2019 devenue Miss France.

Mais ces photos "s'avèrent contraires aux valeurs de Miss France. Les règles sont ce qu'elles sont, je m'incline, mais je continuerai toujours à défendre les valeurs qui me sont chères comme ce combat contre le cancer du sein", ajoute-t-elle.

Sandra Bisson, présidente du comité Miss Guadeloupe, a précisé sur la radio Guadeloupe la 1ere, qu'il s'agissait d'"une question de réglementation" appliquée "à la lettre".



"Le comité Miss Guadeloupe a reçu une dénonciation concernant les photos de cette jeune femme. Et même s'il est évident que ces photos n'ont rien d'obscène ou d'érotique, nous avons appliqué le règlement pour éviter toute procédure à l'encontre de l'association de Guadeloupe", a expliqué Sylvie Tellier, la présidente de la société Miss France.

Sylvie Tellier s'est dite "désolée et attristée de cette situation" et a dénoncé "une société de la dénonciation" où "tout va trop vite", y compris des "accusations mensongères de racisme sur les réseaux sociaux" car "il est évident que cette jeune femme n'a pas participé à des photos vulgaires" et que la "cause est belle".