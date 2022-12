Miss France 2023 : qui est Inès Tessier, Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy ?

Le 29 juillet dernier, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont trouvé leur Miss. Inès Tessier, 19 ans, sera l'une des 30 prétendantes au titre de Miss France, dont l'élection aura lieu le 17 décembre à Châteauroux. En prenant la suite de Naïma Dessout, elle tentera de succéder à Diane Leyre.

Originaire des Antilles, Inès Tessier poursuivait un cursus cinématographique à l'université de Montréal avant d'être élue Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy. Éprise du film Interstellar de Christopher Nolan, elle se décrit comme étant une "passionnée d'art". Dans son portrait diffusé par TF1, elle renvoie l'image d'une jeune femme solaire, enjouée et très athlétique. Elle a révélé durant une interview pour Tototheclock avoir fait de la danse pendant treize ans en plus du surf et de la course.



Son engagement pour l'écologie

En raison de sa pratique des sports nautiques sur son île natale, en première ligne face aux catastrophes naturelles, elle confie être sensible à la protection de l'environnement. "Je souhaiterais aussi, par ma place, aider mes deux îles, tant bien sur le rapport culturel et social, mais aussi sur l'économie des îles et leur développement", a-t-elle promis dans une interview pour Voici. Elle espère se donner à fond le soir de l'élection pour séduire le jury et remporter la couronne de Miss France 2023.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info