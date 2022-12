Miss France 2023 : qui est Bérénice Legendre, Miss Picardie ?

Un cadeau d'anniversaire en avance. À la veille de son 26e anniversaire, Bérénice Legendre a été élue Miss Picardie 2022 le 16 octobre dernier. Grâce à cette victoire, elle participera au prochain concours Miss France, organisé le 17 décembre prochain. "Une revanche" pour la jeune femme, 3e dauphine d'Amandine Petit, sacrée Miss Normandie puis Miss France 2021.

L'année dernière, Bérénice Legendre n'aurait pas pu participer au concours. Les participantes devaient avoir entre 18 et 24 ans. Mais la règle de l'âge maximum a été abandonnée cette année. Diplômée d'un master, l'ex-normande travaille actuellement dans la communication à Amiens (Somme), ville où elle a aussi décroché son écharpe de Miss Picardie.

"Je suis très souriante et je déborde d'énergie. J'aime être entourée et au contact des gens", confie-t-elle dans un entretien à Paris Match. Elle espère convaincre le jury et les téléspectateurs au prochain concours. Bérénice Legendre pourrait devenir la 5e Miss Picardie à remporter la fameuse écharpe, elle succèderait notamment à Élodie Gossuin, sacrée Miss France 2001.

