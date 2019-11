publié le 26/11/2019 à 19:13

Treize soldats français ont perdu la vie en opération au Mali ce mardi 26 novembre. "C’est une immense tristesse, c’est un effroi qui nous a saisi quand nous avons appris cela", confie sur RTL Christian Cambon, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat. "Notre sécurité et celle de la France, celle de l’Europe, se jouent là-bas", rappelle le parlementaire.

"Le Mali est au cœur de l’Afrique, au sud du Maghreb, explique Christian Cambon. Or, le Maghreb est déjà très déstabilisé. Si des jihadistes prennent en main cette région, ça aura des conséquences qu’on n’imagine même pas. Sur le plan stratégique, il y a une nécessité absolue à ce que nous soyons présents pour sauver ce qui peut l’être dans un Etat qui est défaillant."

Le sénateur reconnait la solitude de la France sur ce terrain d'opération. "L’une de nos missions est de dire à tous nos collègues des pays européens que c’est aussi leur sécurité qui se joue là-bas, explique Philippe Cambon. Il n’y a pas de véritable mobilisation de l’Europe sur ce sujet. Il y a 4 millions d’Européens sous les drapeaux, et nous avons du mal à réunir 4.500 hommes pour maintenir l’ordre."

Le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat note les efforts faits par les soldats maliens. "Ils ont un courage énorme, explique le parlementaire. A chaque fois qu’il y a un attentat sur les forces maliennes, c’est par cinquante qu’ils meurent. Mais ils ne savent pas se battre comme nous le savons et comme nous essayons de les former."