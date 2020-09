publié le 15/09/2020 à 18:55

Ses admirateurs l’appellent "Capitaine courage", l’ex-premier ministre italien Metteo Salvini a préféré la traiter d’"emmerdeuse" et de "criminelle". Carola Rackete est une capitaine de navire, et se trouve à la tête du Sea-Watch 3 qui va au secours des migrants en Méditerranée. Elle a émergé sur la scène médiatique lorsqu’elle a forcé l’entrée du port de l’île italienne de Lampedusa avec des migrants à bord le 29 juin 2019.

"On est partis en mission de sauvetage au début du mois de juin, et on a sauvé 53 personnes au large de Tripoli", raconte sur RTL Carola Rackete qui sort un livre intitulé Il était temps d’agir. Mais devant la demande des autorités de débarquer les migrants en Libye, l’équipage du Sea-Watch refuse et prend la décision de mettre le cap sur l’Italie.

Les conditions de sécurité n’étant pas assurées en Libye selon Carola Rackete, c’est donc Lampedusa qui est visée. Pourtant, l’Italie leur refuse l’entrée au port. "Il était clair depuis le début que la sécurité des personnes primait sur tout le reste", explique la capitaine. "Nous avons fini par entrer dans le port sans permission", se rappelle-t-elle.

Une faillite de l'UE

"La situation médicale était en train de se dégrader", indique l’Allemande, qui a même vu un bateau des garde-côtes italiens tenter de lui barrer la route. Un acte illégal, qui pourtant n’a pas fait peur à Carola Rackete, qui a bien réfléchi avant d’opter pour le passage en force. "Le pire qui pouvait m’arriver était de passer un peu de temps en prison en Italie, ce qui reste une endroit sécurisé", justifie-t-elle. La justice italienne, malgré la pression de Matteo Salvini, avait libéré Carola Rackete.

Sea-Watch continue donc de tenter de sauver des naufragés en pleine mer, et tant pis si certains responsables politiques les accusent de faire le jeu des passeurs. "Plusieurs études partent parce qu’ils fuient la guerre civile", répond Carola Rackete à propos des migrants. Sea-Watch est une ONG qui ne fait que répondre à une situation donnée : "C’était une réaction à des naufrages très graves en 2015", assure-t-elle. "C’est une réaction à l’Union européenne qui a cessé ses missions de sauvetage", martèle la navigatrice.