Meurtre de Katell Berrehouc : 25 ans de mystère

publié le 22/01/2020 à 21:01

Dans l’Heure du crime, une affaire mystérieuse qui remonte au 11 mai 1995, à Auvers-sur-Oise, il y a 25 ans. Ce jour-là, le corps sans vie de Katell Berrehouc est découvert en fin d'après-midi par son petit frère, de retour du collège. Cette brillante étudiante en hypokhâgne, âgée de 19 ans, est à demi-nue sur le lit de ses parents, un legging, un caleçon-long, noué autour du cou. Elle a été étranglée dans la matinée. C’est ce qu’indiquera l’autopsie, qui ne relève en revanche aucune trace de violence, ni physique ni sexuelle, mais la découverte de traces de lubrifiants sur la dépouille, pourrait accréditer l'hypothèse d'un rapport sexuel. L'enquête initiale ne vise cependant que l'homicide volontaire, pas le viol...

Les expertises scientifiques permettent d'isoler des empreintes digitales sur la tête de lit de la chambre parentale. Les enquêteurs découvrent surtout une trace ADN masculine sur des cellules de peau sous les ongles de la main droite de la victime. Les gendarmes multiplient les recherches et explorent de nombreuses pistes. Sans succès. Ils organisent un prélèvement massif d’ADN chez presque tous les habitants de la région. Encore sans résultat ! En 2005, un non-lieu est prononcé. Mais, en 2017, le parquet de Pontoise lance son projet « Cold Case » dont le but est de tenter de résoudre des affaires non résolues grâce au progrès de la police scientifique.

En 2018, un profil génétique « matche » entre les éléments ADN recueillis sur la scène de crime et le profil d’un homme qui nie catégoriquement les faits. L’ADN peut-il se tromper ? Comment expliquer une éventuelle erreur de la police scientifique ?

Nos invités

Maître Sylvain Cormier, du barreau de Lyon avocat du principal suspect.

Eric Corbaux, procureur de la République de Pontoise qui avait, en décembre 2017, lancé un «projet coldcase» pour relancer les enquêtes non résolues.

Jean-Pierre Bequet, ancien maire d'Auvers sur Oise, et ami du père de la victime.