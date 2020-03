Météo : vague de froid à partir de dimanche

publié le 28/03/2020 à 20:28

Dès le dimanche 29 mars, le froid va faire son retour en France, malgré le passage à l'heure d'été. Le temps sera hivernal sur la moitié nord du pays, prévient Météo-France. La journée du 29 sera bien froide avec un thermomètre qui ne dépassera pas les 10 degrés. Des giboulées s'installeront un peu partout dans le pays, sous forme de pluies et de neiges mêlées.

Quelques flocons de neige pourraient même tomber dans le Nord de la France et dans les Ardennes. Dans le Sud-Ouest, le temps sera couvert avec des précipitations devenant continues l’après-midi. En cause, une masse d’air venu du pôle Nord, qui va faire plonger les températures sur l’ensemble du pays dans les jours suivant le 29 mars.

"En cette fin mars, après un premier coup de froid sensible dans l’est et le sud qui a suivi l’équinoxe de printemps, une nouvelle incursion d’air froid, en provenance du Groenland, entraînera des conditions souvent hivernales à compter du passage à l’heure d’été et pour les tous derniers jours de mars", précise Météo-France.

Cet après-midi, le temps est souvent "printanier" sur le pays.

Dès demain, une nouvelle incursion hivernale est prévue par le nord du pays. Froid renforcé par la bise de nord-est.

Lundi, la #neige pourra tomber à très basse altitude dans le Sud-Ouest. https://t.co/pEM2Gra79A pic.twitter.com/VdvM343mZN — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) March 28, 2020