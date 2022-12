Météo : pourquoi il ne faut pas verser de l'eau chaude pour dégeler son pare-brise

Le temps hivernal de cette semaine bouscule notre quotidien. Le froid s’est installé sur l’ensemble du pays avec de très fortes gelées dès mardi et des températures sous les normales de saison. Un épisode qualifié de "froid notable" par Météo-France, qui devrait s'étendre jusqu'à la fin de la semaine et qui perturbe nos déplacements. Ce mercredi 14 décembre, la préfecture d'Île-de-France a demandé à tous les habitants de limiter leurs déplacements. Certaines routes ont même été complètement fermées à la circulation.

Et pour cause, rouler sur la chaussée glissante s'avère très dangereux. Pour ceux qui ont été contraints de prendre la voiture, un autre défi de taille s'est présenté : dégeler son pare-brise. En effet, impossible de prendre le volant avec une telle couche de glace, qui masque la visibilité. De nombreuses personnes en France et même ailleurs dans le monde ont alors partagé cette épreuve sur les réseaux sociaux, épreuve qui s'est parfois transformée en mésaventure.

Instinctivement, on peut être tenté de verser de l'eau chaude sur son pare-brise pour faire fondre la glace mais c'est une technique à éviter absolument. L'eau chaude risque de provoquer un choc thermique et de fissurer voire faire éclater votre pare-brise, rappelle nos confrères de Turbo. Sur le moment, rien n'est plus sûr que la bonne vieille raclette et pour éviter d'en arriver là, anticipez en protégeant votre pare-brise avec une bâche. Vous pouvez également vaporiser du dégivrant sur les vitres la veille des gelées. Autre chose importante, Turbo vous le rappelle : ne négligez aucune vitre.

