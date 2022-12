L’hiver n’est pas encore là, mais le froid se fait bien présent. Les températures de ces derniers jours ne sont pas celles attendues au mois de décembre. Le mois a débuté, cette année, “avec des températures sous les normales de saison qui, calculées sur la période 1991-2020, s’établissent à 6,1 °C”, indique Météo-France. "Une masse d’air froid s’est installée sur le pays", alerte l’établissement public.

Des records sont même en passe d’être battus. Dimanche 11 décembre, la moyenne des températures sur l’ensemble du territoire "a été de 0,3°C, soit près de 6 degrés en dessous des normales 1991-2020", prévient Météo-France. Cette journée a d’ailleurs été la plus froide enregistrée de ces cinq dernières années.

Les intempéries et le froid n’ont pas manqué de déstabiliser le pays. La préfecture d’Île-de-France a recommandé de limiter les déplacements et de privilégier le télétravail pour la journée du mercredi 14 décembre en raison d’importantes chutes de neige et de verglas. Le plan “grand froid” a été lancé à Paris et est en préparation dans le reste de la France. Enfin, les aéroports d’Orly et de Roissy ont vu leur trafic largement déstabilisé pour la journée du 13 et du 14 décembre.



