Météo en France du dimanche 29 avril 2018 : perturbé et orageux

publié le 29/04/2018 à 07:34

Dimanche 29 avril, le temps sera marqué par des épisodes nuageux et pluvieux sur l'ensemble du territoire, selon Météo-France. Les pluies prendront un caractère orageux des Hauts-de-France au Sud-Ouest. L'activité orageuse sera davantage prononcée des Pyrénées au Massif Central et il s'accompagnera localement d'un risque de grêle. Au fil de la journée, la perturbation se décalera vers l'Est vers le Massif central jusqu'à la vallée du Rhône en soirée.



De la Basse Normandie et des Pays de la Loire à l'ouest du Poitou-Charentes, le ciel sera chargé mais le temps plus calme. Il s'accompagnera d'éclaircies et de passages nuageux au cours de la journée. Au sud de la Garonne, le calme reviendra lentement et les éclaircies finiront par percer. Des nuages parfois menaçants se développeront sur la Corse ainsi que sur la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est.



Le vent soufflera assez fort sur l'est du pays, particulièrement en vallée du Rhône et sur le Massif central. Il atteindra localement les 90 km/h en rafales. En fin de journée, il se décalera le long des côtes de la Manche avec des pointes à 90 km/h dans le détroit du Pas-de-Calais.

Les températures

Les températures matinales seront en baisse. Le matin, il fera entre 5 et 8 degrés de la Bretagne aux Hauts-de-France, 6 à 11 degrés de Grand-Est au Sud-Ouest et 11 à 16 degrés dans la vallée du Rhône, en Corse et autour du Golfe du Lion. L'après-midi, il fera plus doux que la veille : de 11 à 20 degrés d'ouest en est, et jusqu'à 21 à 24 près de la Méditerranée. À noter qu'elles atteindront 26 à 27 degrés en plaine d'Alsace.