Météo en France du mercredi 25 avril 2018 : variable avec grisaille et éclaircies

publié le 25/04/2018 à 06:25

Le temps mercredi sera variable, alternant entre grisaille, faibles pluies et éclaircies, selon Météo-France. Des pluies faibles traverseront les régions proches de la Manche tôt le matin puis les Pays de la Loire jusqu'à l’Île-de-France, l'est des Hauts-de-France et les Ardennes avant midi.



En journée, ce temps gris avec de faibles précipitations s'enfoncera sur le Poitou-Charentes, le nord de l'Aquitaine, le Centre, la Champagne et la Lorraine. A l'arrière, le temps s'améliorera : un temps variable avec des éclaircies entrecoupées de rares averses se rétablira rapidement près de la Manche, puis sur tout le nord de la Loire jusqu'à la frontière belge.

Sur les plaines du Sud-Ouest et le piémont pyrénéen, la grisaille matinale évoluera difficilement et ne laissera percer que de brèves éclaircies. Sur l'est de la chaîne, des averses localement orageuses éclateront dans l'après-midi.

En Auvergne Rhône-Alpes, après une matinée partagée entre éclaircies et nappes de grisaille, le ciel deviendra plus menaçant : quelques averses se déclencheront, notamment sur les Préalpes. Sur le pourtour méditerranéen, le soleil dominera une fois levés les nuages bas côtiers.



Le vent de secteur ouest deviendra sensible sur les côtes de la Manche : les rafales atteindront 60/70 km/h sur la côte d'Opale. La tramontane se lèvera également dans son domaine et atteindra autour de 70 km/h l'après-midi.

Les témpratures

Mercredi matin, il fera entre 8 et 13 degrés en général, 13 à 16 en bord de Méditerranée.

Les températures maximales ne dépasseront plus 14 à 17 degrés de la Bretagne et des Pays de la Loire au Benelux.



Il fera 18 à 22 des frontières allemandes et du Centre au Sud-Ouest. Une grande douceur résistera sur le Sud-Est du pays avec 22 à 26, jusqu'à 27 à 29 en Provence.