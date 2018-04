Météo en France du jeudi 26 avril 2018 : un temps gris et variable

publié le 26/04/2018 à 06:25

Le temps jeudi sera variable sur une grande partie du pays, très ensoleillé dans un grand quart sud-est, selon Météo-France. Un temps gris et faiblement pluvieux traînera sur le piémont pyrénéen en matinée. Il s'éclaircira dans l'après-midi, des averses seront possibles sur l'est de la chaîne pyrénéenne.



A l'exception de la Côte d'Azur et des côtes nord de la Corse où des nappes de grisaille risqueront de gâcher la journée, le soleil dominera sur le pourtour méditerranéen. Mistral et tramontane souffleront en rafales de 60 à 70 km/h.

Sur le reste du territoire, le temps sera changeant. En matinée, le ciel sera nuageux à très nuageux. De petites ondées pourront se déclencher ici et là de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais et de la Bretagne au Poitou-Charentes.

Dans l'après-midi, les nuages domineront dans les terres de la Bretagne et des Pays de la Loire au Poitou-Charentes et au nord de l'Aquitaine. Sur le quart nord-est, alterneront soleil et grisaille. Le soleil reviendra plus généreusement en Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Limousin et Midi-Pyrénées.

Les températures

Demain matin, il fera entre 5 et 10 degrés en général, entre 12 et 15 sur les régions méditerranéennes.



Les températures maximales afficheront 14 à 17 degrés sur la moitié nord, localement 18 en plaine d'Alsace. Il fera 16 à 20 degrés sur le quart sud-ouest et l'Auvergne-Rhône-Alpes et encore 21 à 26 sur le pourtour méditerranéen.