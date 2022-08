À la veille d'un troisième épisode de canicule, les climatologues dressent ce soir un constat brûlant, avec 27 départements classés en vigilance orange canicule. Le pic est prévu pour demain et après demain. On se rapproche des conditions d'un fameux été record.

On est en train de battre tous les records pour juillet. On est déjà au-delà de 1976. C'est le mois le plus sec depuis 60 ans. Il n'a pratiquement pas plu en un mois. Marseille, Lyon, Corse, dans le Tarn, à Rennes, il n'a plu qu'un seul mm et si on prend la période d'avril à juillet, c'est la deuxième la plus sèche après 1976.

On se rapproche de cette grande sécheresse historique qui avait commencé plus tôt, en juin, mais qui s'était terminée fin juillet. Or, cette année, elle risque de se poursuivre au mois d'août. Météo-France ne prévoit pas de pluie, à part quelques orages qui ne changeront pas grand-chose. Les spécialistes redoutent que 2022 égale, voire même, dépasse, la grande sécheresse de 1976.

Si on regarde la chaleur, on a vécu le troisième mois de juillet le plus chaud depuis 1900. Cette nouvelle vague ne va durer que deux ou trois jours, mais il y en a déjà eu une en juin, une en juillet et la répétition fatigue les organismes. Santé publique France en appelle donc à la prudence ce soir. Pour éviter des hospitalisations, évitez de sortir, buvez et protégez vos proches.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info