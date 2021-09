Mère de délinquant expulsée à Nice : "Il ne faut pas faire payer la famille", dit une élue

La décision fait débat, et ce même dans la ville concernée. À Nice, une mère a été expulsée de son logement social après que son fils, âgé de 19 ans, ait été condamné pour trafic de stupéfiants. Une première.

"Lorsque nous avons fait voter une convention entre la police, la justice, et Côté d'Azur Habitat, nous avons mis en avant le risque de faire peser une peine sur la famille et non sur le délinquant", note Juliette Chesnel-Le Roux, conseillère municipale écologiste. L'élue note qu'il s'agit "d'une mère seule, qui n'est pas une ennemie de la République, qui n'est pas complice de son fils".

"On est pas contre la mise en place de toutes les politiques possibles pour faire régner, mais on ne va pas faire payer la famille", tranche l'écologiste. Selon elle, ces problématiques d'insécurité sont aussi le fruit d'un "manque de mixité sociale" à Nice. "Il y a des quartiers qui sont des poches de pauvreté et qui ont une défaillance d'infrastructures nécessaires pour permettre aux familles d'éduquer convenablement leurs enfants. Cela fait le lit de la délinquance."

En réponse, Juliette Chesnel-Le Roux appelle à mise sur des "moyens sociaux. Aider une maman avec un jeune qui tombe dans la délinquance doit être la première chose à faire avant de la mettre à la porte."