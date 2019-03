publié le 20/03/2019 à 14:14

La compétence des soignants sera bientôt évaluée. L'Assemblée nationale a donné son feu vert au gouvernement, dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 mars, pour prévoir par ordonnance une procédure de certification régulière des médecins. Ils devront, tous les six ans, apporter la preuve que leurs connaissances et compétences sont à jour, afin de garantir aux patients un soin de qualité. Les chirurgiens-dentistes, sage-femmes, pharmaciens, pédicure, infirmiers ou encore kinésithérapeutes seront eux aussi concernés.



Cette mesure s'appliquera seulement aux nouveaux médecins. La première promotion concernée sera celle diplômée en 2021.

"Pour nous c'est une bonne chose", réagit Clara Bonnavion, présidente de l'Association nationale des étudiants en médecine de France, au micro de RTL. "Il faut savoir qu'on a toujours des compétences qui deviennent obsolètes très rapidement dans la médecine, donc c'est toujours intéressant."

Facultatif pour les médecins en exercice

Les médecins actuellement en exercice ne sont pas concernés par cette certification. Ils pourront cependant la passer sur la base du volontariat. "Je pense qu'une grande majorité de praticiens rentrera dans cette procédure-là", déclare Clara Bonnavion. "Parce que c'est aussi agréable pour le professionnel d'être accompagné dans sa pratique."



"Et ce n'est pas quelque chose qui se concentre uniquement sur les compétences", poursuit-elle, "c'est aussi : comment je peux améliorer ma relation médecin-patients ? Comment je peux avoir une bonne qualité de vie en tant que médecin et une santé mentale optimale ?"



Tous les détails de cette certification ne sont pas encore connus. On ignore notamment si le patient sera ou non informé si son praticien l'a passée.