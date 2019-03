Des médecins notés sur Google, un enjeu pour la profession

iStock / Getty Images Plus

Crédit Image : iStock / Getty Images Plus | Crédit Média : RTL | Date : 19/03/2019

publié le 19/03/2019 à 12:31

Les médecins notés sur internet comme les restaurants ou les salons de coiffure. Une pratique qui parfois fait mal : "Je me demande encore comment elle a pu avoir son diplôme", se demande un internaute, ou "une honte pour la profession. Une personne odieuse, à enfermer dans un hôpital psychiatrique !!!" fustige un autre. "J’ai 67 ans, je suis malade, je n’ai pas besoin d’être traitée comme un chien !", commente une femme, tandis qu'un patient dénonce, "une horreur sans nom, d’une froideur digne de Hitchcock".



Un florilège d'amabilités que l'on peut lire sur la fiche Google d'une dermatologue. Au total, 34 avis de patients, pour une note finale 2.1 sur 5, inférieure à la moyenne. L'intéressée s'est justifiée, "J’ai l’habitude de parler 'cash'", dit-elle, avant d'ajouter "Et je suis là pour soigner les gens, pas pour être leur bonne copine".

La "réputation numérique" des médecins est en jeu

Si dans ce cas précis, la mauvaise réputation de la dermatologue n'a pas eu de lourdes conséquences, cette tendance s'avère plus problématique pour les jeunes qui se constituent une patientèle. Elle est parfois injuste : certains récoltent des commentaires vengeurs de gens à qui ils ont refusé une demande de rendez-vous car ils étaient surbookés. Des insultes parfois, à l'abri de l'anonymat, telles que "peau de vache", ou "escroc". Quand ce n'est pas un concurrent déloyal qui veut saborder leur réputation.

À l'inverse, des médecins peu scrupuleux en profitent pour faire leur publicité. Par exemple dans la chirurgie esthétique, très concurrentielle : "On dit d’un bon chirurgien qu’il a des mains d’or. Je dirais du docteur qu’elles sont au minium de diamant, et cela reste un euphémisme", trouve t-on dans les avis d'un médecin. Un commentaire très élogieux et peu crédible.



S'il peut faire sourire, le sujet préoccupe l'Ordre des Médecins, qui a publié récemment un guide pratique pour "préserver sa réputation numérique". La Croix y consacre un dossier passionnant.