Marseille : comment un policier de la BAC Nord tient-il au quotidien ?

Le sujet du jour. Ce mercredi 27 avril, un policier de la brigade anticriminalité de la BAC Nord de Marseille, se confiait au micro du journaliste RTL, Hugo Amelin. D'abord dissoute en 2012 pour l'affaire des fonctionnaires accusés de racket sur des trafiquants, la BAC a été recréée quelques années plus tard. Dopés à l'adrénaline, ces policiers sont loin d'avoir un quotidien banal. "On recherche l'action, toute la journée, c'est pas la meilleure unité de la police, mais c'est une unité où on est toujours dehors, toujours au contact de la population et des délinquants. Après, faut aimer ça", confiait-il.

Pourquoi on en parle ? Pourquoi le policier s'est-il confié ? Les interpellations de la BAC Nord de Marseille se focalisent-elles vraiment sur la drogue ? À quoi ressemble le quotidien de la brigade anticriminalité ? Comment tiennent les policiers ? Et sur le plan personnel ?

L'analyse. "Quand il est au restaurant avec sa femme, qu'il est en congé le week-end, parfois il aperçoit une situation, à l'extérieur du restaurant, il sent qu'il va se passer quelque chose… Cet instinct de policier de terrain. Puis il se tend, il se met en mode vigilance. Ils sont constamment comme ça, ils sont habités par leurs missions", explique Hugo Amelin, journaliste RTL à Marseille.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.