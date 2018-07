publié le 30/01/2017 à 18:21

Après l'apparition des paquets neutres, nouveau coup de semonce contre l'industrie du tabac. La nouvelle directive européenne qui sera appliquée prochainement par le gouvernement a dans le viseur les marques jugées trop attractives dans l'imaginaire des consommateurs. Si la date de publication du texte dans sa version française n'a pas encore été fixée, certains labels circulent déjà. Les auteurs du texte estiment ainsi que les noms "trop attractifs, trop évocateurs d'images positives" doivent être supprimés.



Ainsi, les longues et fines cigarettes Vogue, symboles du "glamour" au cinéma et popularisées notamment par Catherine Deneuve, vont disparaître des rayonnages des buralistes. Marlboro Gold, ou encore les cigarillos Café crème devraient également connaitre le même sort, comme le révèle Europe 1. Seule façon de contrecarrer la directive pour les marques, changer de nom. Ainsi Marlboro Gold, synonyme de trop "d'élégance et de luxe", opterait pour une simple mention Marlboro.

Pour autant, les cigarettes de la marque Lucky Strike (coup de chance en anglais) passent entre les mailles du filet. Concernant les prix, ils vont continuer à grimper. Après trois ans de stabilisation, certains paquets pourraient coûter 30 à 40 centimes de plus. Une hausse encore plus conséquente pour le tabac à rouler qui afficherait 1,40 à 1,60 euro de plus.