Lundi en gare du Mans, la mère et son compagnon ont profité d'une pause cigarette un peu trop longue, laissant le petit de 7 mois seul jusqu'à Angers.

C'est une pause cigarette dont ils se souviendront longtemps. Lundi 23 janvier, une jeune mère de 18 ans, et son compagnon de 19 ans, dans le TGV reliant Lille à Nantes, profitent d'une pause cigarette alors que le train s'est arrêté en gare du Mans (Sarthe), à 20h28. Ils descendent sur le quai, laissant seul dans le wagon le bébé de la jeune femme, âgé de 7 mois seulement, rapporte Le Courrier de l'Ouest.



Problème, ils ne voient pas les quatre minutes passer et ne remontent pas à temps dans le train, malgré les coups de sifflet des agents SNCF et les messages de recommandations. Le TGV reprend alors sa route, direction Angers (Maine-et-Loire). Après plusieurs minutes de trajet, les passagers du wagon, où se trouve le nourrisson, réalisent la gravité de la situation et tirent la sonnette d'alarme pour stopper le train. Les contrôleurs prennent alors en charge le bébé jusqu'à la gare d'Angers et préviennent les autorités.



De son côté, le couple prend le TGV suivant et arrive en gare d'Angers Saint-Laud sept minutes après le nourrisson. La jeune mère et son compagnon ont alors retrouvé le petit en bonne santé, précise Ouest France.