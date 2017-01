Un fils se bat pour que la photo de son père, décédé depuis 6 ans, soit retiré des paquets de cigarettes.

11/01/2017

Cette une photo que les fumeurs ont souvent entre les mains. Une photo utilisée sur certains paquets de cigarettes neutres pour alerter les fumeurs aux dangers du tabagisme. On y voit un homme, en soins intensifs, sur un lit d'hôpital, les yeux fermés, le visage pâle, équipé d'une sonde respiratoire. Mais aujourd'hui, la famille de l'homme sur la photo, Joseph Nizet, demande à ce que celle-ci ne figure plus sur les paquets. C'est Serge Nizet, son fils qui a découvert l'image de son père, décédé six ans plus tôt. "C'est ma mère, elle-même gravement malade, qui m'a prévenu le jour où elle a aperçu la photo", confie cet habitant de Liège, en Belgique, à LCI, mardi 10 janvier. "Elle était en pleurs."



"Aucun membre de notre famille n'aurait osé un seul instant prendre une photo de mon père", affirme-t-il. Selon Serge Nizet, son père "n'aurait pas pu donner son accord", rapporte la RTBF. "C'est impossible puisqu'il était dans le coma. On n'aurait même pas pu lui poser la question, puisque après il est devenu hémiplégique. Il ne pouvait plus parler", explique-t-il au média belge. Le connaissant, il n'aurait jamais accepté. C'est quelqu'un de beaucoup trop fier."

La Commission européenne responsable des photos

Dans sa démarche pour faire retirer la photo, Serge Nizet découvre que ce ne sont pas les fabricants de cigarettes qui s'occupent des images mais la Commission européenne. Une situation précisée par un document qui indique que la Commission gère une bibliothèque de 42 images et qu'elle détient les droits d'auteur, précise la RTBF.



"La Commission reçoit parfois des protestations de gens convaincus que les sujets photographiés n'ont pas donné leur accord et elle tient à préciser que toutes les personnes représentées ont été informées de l'intégration des photos dans la bibliothèque d'images de l'UE", indique le document. "Toute ressemblance avec des personnes n'ayant pas donné leur consentement est éminemment regrettable, mais n'est que pure coïncidence", ajoute la Commission européenne.

Je ne désire pas un euro. Juste des excuses pour l'honneur de mon père. Serge Nizet

Malgré des appels répétés, Serge Nizet n'a toujours pas obtenu de réponses de la Direction Santé de la Commission européenne. "On m'a trimbalé dans des labyrinthes téléphoniques. Oui, non, c'est pas nous, c'est là-bas... Je veux vraiment avoir des réponses et je les aurai coûte que coûte", martèle-t-il, rapporte la RTBF.



Pourtant, Serge Nizet, qui a fait appel à un avocat, ne réclame pas d'argent. "Je ne désire pas un euro. Juste des excuses pour l'honneur de mon père. Et que l'on retire la photo des paquets", explique-t-il à LCI.