Marche contre les violences policières : un officier a-t-il le droit de mettre joue des manifestants ?

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi dans toute la France "contre les violences policières", à l'appel de nombreuses organisations de gauche, quelques incidents émaillant le cortège parisien. Parmi les images qui peuvent interpeller, il y a celle de ce policier qui met en joue la foule. L'agent sort son pistolet pour faire reculer les manifestants. Mais que dit la loi précisément pour ces policiers qui dégainent leur arme en public ?

Eh bien, la loi encadre l'usage des armes par les forces de l'ordre. Policiers et gendarmes peuvent utiliser leur arme lorsque les atteintes à la vie ou à l'intégrité physique les menacent, eux ou autrui. Ils ne peuvent donc tirer qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. En ce qui concerne le fait pour un policier de dégainer son arme en public, il faut rappeler que dans une situation d'urgence, sortir l'arme de l'étui et la pointer fait partie des gestes techniques professionnels des forces de l'ordre afin de figer une situation.

Le doigt en dehors de la détente, il s'agit d'une position dissuasive enseignée aux policiers en cas de menace.

